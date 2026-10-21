Голова футбольного регулятора заявив про повноваження примусити власників Манчестер Сіті продати клуб

Голова незалежного футбольного регулятора Девід Коган заявив, що має повноваження фактично забрати Манчестер Сіті у його власників.

Заяву функціонера наводить ESPN.

За словами Когана, якщо організація вважатиме за необхідне, вони зможуть "примусити шейха Мансура піти з клубу".

"Ми маємо повне право примусити власника продати клуб, якщо вважатимемо, що він керував Манчестер Сіті неналежно. У нас є абсолютна влада над цим питанням", – розповів голова IFR.

Разом із цим Коган пообіцяв подати у відставку, якщо відчуватиме політичний тиск через скандал навколо "містян" та звинувачень клубу у фінансових махінаціях.

Нагадаємо, видання The Athletic проінформувало, що Манчестер Сіті визнали винним у 114 зі 115 пунктів фінансових порушень. Медіа зазначило, що ця справа може закінчитися для команди штрафом або позбавленням титулів.

Згодом комісія АПЛ офіційно встановила факт правопорушень з боку "містян" щодо звітності про витрати клубу. Зазначається, що колектив штучно завищив свої доходи та зменшив відображені у звітності витрати більш ніж на 900 мільйонів фунтів стерлінгів.

Манчестер Сіті заперечив всі звинувачення та вже подав апеляцію на вердикт комісії. Стало відомо, що ця ситуація може мати наслідки для дипломатичних відносин між Великою Британією та ОАЕ.

Раніше відомий ексфутболіст Ліверпуля Стівен Джеррард заявив, що "містян" потрібно суворо покарати, аби приклад таких махінацій не почали наслідувати інші клуби.