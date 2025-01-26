Манчестер Юнайтед зробить ще одну спробу придбати гравця з Серії А

Манчестер Юнайтед не залишає спроб підписати гравця Лечче Патріка Доргу, який є трансферною ціллю манкуніанців.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, "червоні дияволи" зроблять італійцям ще одну пропозицію. Цього разу МЮ запропонує за 20-річного данця 37-38 мільйонів євро. Лечче хоче отримати за свого гравця 40 мільйонів.

Також повідомляється, що англійський клуб вже досяг домовленості з самим Доргу щодо умов особистого контракту, якмй буде розрахований на п'ять років.

Патрік Доргу виступає за Лечче останні півтора сезони. У цій кампанії футболіст, який може зіграти на обох флангах, взяв участь у 23 матчах, у яких відзначився трьома голами та одним асистом.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед здобув мінімальну перемогу над Фулгемом у матчі 23 туру АПЛ.