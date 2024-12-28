Роналду: Рано чи пізно шторм у Манчестер Юнайтед закінчиться та зійде сонце

Форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду має впевненість у тому, що новий головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім зможе виправити ситуацію, в якій опинилися "червоні дияволи".

Слова ексгравця манкуніанців наводить Фабріціо Романо.

"Я знав, що буде важко і що Манчестер Юнайтед продовжить штормити. Але шторм закінчиться і зійде сонце. Схрестимо пальці, щоб у нього (Аморіма) все було добре. Я сподіваюся на краще для Манчестер Юнайтед, тому що це клуб, який я все ще люблю", – сказав Роналду.

Кріштіану похвалив Аморіма за роботу, яку тренер виконав зі Спортингом. Але він зазначив, що АПЛ – зовсім інший рівень.

"Він провів фантастичну роботу в Португалії з моїм клубом Спортингом. Але Прем'єр-ліга – це інший звір, це інша ліга, це найконкурентніша ліга у світі".

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду отримав одразу кілька нагород під час церемонії Globe Soccer Awards 2024.

Там же португалець заявив, що Манчестер Юнайтед зараз був би в іншому положенні, якби він був власником клубу.