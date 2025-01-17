Все закінчилося добре: Аморім – про перемогу над головним аутсайдером АПЛ

Наставник Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився про перемогу своїх підопічних над головним аутсайдером Англійської Прем'єр-ліги Саутгемптоном (3:1). МЮ до 82-хвилини програвав із рахунком 0:1, але молодий Амад Діалло оформив хеттрик.

Слова португальського фахівця цитує Sky Sports.

"У підсумку все склалося добре. Дуже важкий матч. Саутгемптон добре попрацював, створюючи вільні зони між лініями. У нас виникали деякі проблеми для того, щоб зупинити №20 (Кемаль Сулемана) суперників.

Але наприкінці гри у них закінчилися сили, це сталося останні 30 хвилин, і тоді ми почали знаходити вільні зони і змогли змінити гру.



Є відчуття, що нам ще багато чого потрібно зробити. Я відчував, що команда по-справжньому втомилася. Матч із Ліверпулем, 120-хвилинний матч проти Арсенала. Тут справа у фізичної втоми, а й у психологічної. Але ми перемогли – давайте продовжувати так само", – сказав Аморім.