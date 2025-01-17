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Все закінчилося добре: Аморім – про перемогу над головним аутсайдером АПЛ

Руслан Травкін — 17 січня 2025, 04:44
Все закінчилося добре: Аморім – про перемогу над головним аутсайдером АПЛ
Рубен Аморім
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Наставник Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився про перемогу своїх підопічних над головним аутсайдером Англійської Прем'єр-ліги Саутгемптоном (3:1). МЮ до 82-хвилини програвав із рахунком 0:1, але молодий Амад Діалло оформив хеттрик.

Слова португальського фахівця цитує Sky Sports.

"У підсумку все склалося добре. Дуже важкий матч. Саутгемптон добре попрацював, створюючи вільні зони між лініями. У нас виникали деякі проблеми для того, щоб зупинити №20 (Кемаль Сулемана) суперників.

Але наприкінці гри у них закінчилися сили, це сталося останні 30 хвилин, і тоді ми почали знаходити вільні зони і змогли змінити гру.

Є відчуття, що нам ще багато чого потрібно зробити. Я відчував, що команда по-справжньому втомилася. Матч із Ліверпулем, 120-хвилинний матч проти Арсенала. Тут справа у фізичної втоми, а й у психологічної. Але ми перемогли – давайте продовжувати так само", – сказав Аморім.

Нагадаємо, що днем раніше відбулися чотири матчі 21 туру АПЛ, одним серед яких було Дербі північного Лондона між Арсеналом та Тоттенгемом.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед Саутгемптон Рубен Аморім

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