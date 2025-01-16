Евертон з Миколенком програв Астон Віллі, Арсенал у дербі переграв Тоттенгем у 21 турі АПЛ

У середу, 15 січня, чотирма матчами продовжився 21-й тур Англійської Прем'єр-ліги з футболу.

Зокрема, Евертон Віталія Миколенко поступився Астон Віллі. Український захисник відіграв увесь матч, однак не зміг допомогти "ірискам" уникнути поразки.

В інших зустрічах ігрового дня Лестер програв Крістал Пелес, а Ньюкасл впевнено переграв Вулвергемптон завдяки дублю Ісака.

У центральному матчі туру Арсенал у дербі зустрічався з Тоттенгемом. Поєдинок завершився перемогою "канонірів" з рахунком 2:1. "Шпоры" першими відкрили рахунок завдяки голу Сон Хин Міна на 25-й хвилині, однак через 15 хвилин Домінік Соланке відзначився автоголом та "допоміг" команді Зінченка, який весь матч прорвів на заміні, відновити паритет.

Під завершення тайму Арсенал забив ще один гол, цього разу відзначився Троссард. Більше голів у дербі глядачі не побачили. Завядки перемозі "каноніри" набрали 43 бали та зберегли другу сходинку в турнірній таблиці. Тоттенгем із 24 балами в активі залишився на 13-му місці.

Чемпіонат Англії – АПЛ

21 тур, 15 січня

Евертон – Астон Вілла 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 51 Воткінс

Лестер – Крістал Пелес 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 52 Матета, 0:2 – 71 Геї

Ньюкасл – Вулвергемптон 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 34 Ісак, 2:0 – 57 Ісак, 3:0 – 74 Гордон

Арсенал – Тоттенгем 2:1 (2-й тайм)

Голи: 0:1 – 25 Сон Хин Мін, 1:1 – 40 Соланке (аг), 2:1 – 44 Троссард