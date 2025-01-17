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Хеттрик Діалло приніс МЮ вольову перемогу над Саутгемптоном, Брайтон переграв Іпсвіч у 21 турі АПЛ

Олексій Погорелов — 17 січня 2025, 00:00
Хеттрик Діалло приніс МЮ вольову перемогу над Саутгемптоном, Брайтон переграв Іпсвіч у 21 турі АПЛ
Амад Діалло
Манчестер Юнайтед

У четвер, 16 січня, відбулися два матчі 21 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Першими на поле вийшли гравці Іпсвіча та Брайтона. Середняк чемпіонату очікувано обіграв аутсайдера з рахунком 2:0. Голами відзначилися Каору Мітома та Жоржиньо Рюттер.

На "Олд Траффорд" у гості до Манчестер Юнайтед приїхав Саутгемптон. Наприкінці першого тайму манкуніанці знову пропустили після кутового. Цього разу автоголом відзначився Мануель Угарте.

Врятував ситуацію для команди Рубена Аморіма Амад Діалло, який за останні 12 хвилин ігрового часу оформив хеттрик.

Чемпіонат Англії з футболу – АПЛ
21 тур, 16 січня

Іпсвіч – Брайтон 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – Мітома 59, 0:2 – Рюттер 81.

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 – Угарте 43 (автогол), 1:1 – Діалло 82, 2:1 – Діалло 90, 3:1 – Діалло 90+4.

Нагадаємо, що днем раніше відбулися чотири матчі 21 туру АПЛ, одним серед яких було Дербі північного Лондона між Арсеналом та Тоттенгемом.

Чемпіонат Англії, АПЛ Брайтон Манчестер Юнайтед Саутгемптон Іпсвіч Таун

Чемпіонат Англії, АПЛ

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