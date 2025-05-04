Розумію вболівальників, – Шищенко оцінив перемогу Оболоні над Вересом
Головний тренер Оболоні Сергій Шищенко висловився про перемогу команди в матчі 27 туру УПЛ над Вересом.
Слова фахівця наводить пресслужба рівнян.
"Дуже емоційний матч. Ми розуміли, що психологічно господарі матимуть певну перевагу. Вони вже вирішили свої турнірні задачі. А нам вкрай потрібна була хоча б нічия.
Перший тайм вийшов не дуже якісним у нашому виконанні. Не зовсім вдавалося те, що ми планували. Але використали свої моменти. Дуже вдячний, що в цих епізодах хлопці відіграли дуже якісно.
Другий тайм теж був не зовсім вдалим. Команда виявилася психологічно неготовою до гри у більшості. Ведучи 2:0 у чисельній більшості, потрібно грати впевненіше, агресивніше, більш дисципліновано. Верес в другому таймі продемонстрував, що Оболонь виявилася неготовою до гри в більшості. В нас не було потрібної впевненості, щоб спокійно довести матч до перемоги", – розповів Шищенко.
Окрім того, наставник "пивоварів" оцінив дії арбітрів, які вболівальники суперника "піддали критиці".
"Я розумію вболівальників на трибунах. Такі моменти сприймаються дуже емоційно. Але є Комітет арбітрів УАФ – вони робитимуть висновки. Я – тренер. Моє завдання – працювати над грою команди", – резюмував спеціаліст.
За підсумками поєдинку Верес залишився на 7 місці із 35 заліковими балами, а Оболонь піднялась на 11 сходинку у турнірній таблиці.
Зазначимо, що цей матч також ознаменувався скандалом – вболівальники рівненського колективу обматюкали головного арбітра, який є героєм війни.
Раніше результат поєдинку також прокоментував головний тренер Вереса Олег Шандрук.