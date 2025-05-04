Розумію вболівальників, – Шищенко оцінив перемогу Оболоні над Вересом

Головний тренер Оболоні Сергій Шищенко висловився про перемогу команди в матчі 27 туру УПЛ над Вересом.

Слова фахівця наводить пресслужба рівнян.

"Дуже емоційний матч. Ми розуміли, що психологічно господарі матимуть певну перевагу. Вони вже вирішили свої турнірні задачі. А нам вкрай потрібна була хоча б нічия.



Перший тайм вийшов не дуже якісним у нашому виконанні. Не зовсім вдавалося те, що ми планували. Але використали свої моменти. Дуже вдячний, що в цих епізодах хлопці відіграли дуже якісно.



Другий тайм теж був не зовсім вдалим. Команда виявилася психологічно неготовою до гри у більшості. Ведучи 2:0 у чисельній більшості, потрібно грати впевненіше, агресивніше, більш дисципліновано. Верес в другому таймі продемонстрував, що Оболонь виявилася неготовою до гри в більшості. В нас не було потрібної впевненості, щоб спокійно довести матч до перемоги", – розповів Шищенко.