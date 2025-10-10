Арсенал готує новий контракт для Тімбера

Лондонський Арсенал працює над продовженням контракту з захисником Юрріеном Тімбером.

Про це повідомляє футбольний інсайдер Фабріціо Романо.

Клуб упевнений у тому, що угода буде досягнута, адже сам футболіст зацікавлений у підписанні довшого контракту з канонірами.

Наразі сторони продовжують переговори щодо умов заробітної плати. У клубі хочуть нагородити 23-річного захисника за його внесок та важливість для проєкту Арсеналу.

Тімбер приєднався до Арсеналу влітку 2023 року з Аякса, але значну частину першого сезону пропустив через травму. Каноніри розраховують на нього як на одного з ключових гравців оборони в найближчі роки.

Раніше повідомлялося, що лондонський Арсенал підвищив зарплату своєму голкіперу Давіду Райї.