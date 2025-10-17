Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

ПСЖ готує новий контракт для Вільяма Пачо

Володимир Варуха — 17 жовтня 2025, 09:23
ПСЖ готує новий контракт для Вільяма Пачо
Пачо
PSG

Паризький ПСЖ близький до укладання нового контракту із захисником Вільямом Пачо.

Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією журналіста, нова угода передбачатиме підвищення зарплати для еквадорського футболіста та буде чинною до червня 2030 року.

Пачо приєднався до ПСЖ влітку 2024 року, ставши одним із ключових придбань спортивного директора Луїша Кампоса. Головний тренер Луїс Енріке розглядає його як важливу частину своєї команди на майбутні сезони.

Цього сезону 23-річний оборонець демонструє стабільну гру у складі парижан і вже зарекомендував себе як надійний гравець основи.

Раніше повідомлялося, що Усман Дембеле також продовжить контракт з парижанами.

Контракт ПСЖ

ПСЖ

Він цим шкодить клубу: в ПСЖ висловили невдоволення поведінкою російського голкіпера
Дембеле не готовий зіграти проти Страсбурга в Лізі 1
Ексворотар ПСЖ оголосив про завершення кар'єри
Капітан ПСЖ не допоможе команді у матчі Ліги чемпіонів проти Баєра
Ми готуємось перемагати: Забарний – про матч України з Азербайджаном

Останні новини