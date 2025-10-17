ПСЖ готує новий контракт для Вільяма Пачо

Паризький ПСЖ близький до укладання нового контракту із захисником Вільямом Пачо.

Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією журналіста, нова угода передбачатиме підвищення зарплати для еквадорського футболіста та буде чинною до червня 2030 року.

Пачо приєднався до ПСЖ влітку 2024 року, ставши одним із ключових придбань спортивного директора Луїша Кампоса. Головний тренер Луїс Енріке розглядає його як важливу частину своєї команди на майбутні сезони.

Цього сезону 23-річний оборонець демонструє стабільну гру у складі парижан і вже зарекомендував себе як надійний гравець основи.

Раніше повідомлялося, що Усман Дембеле також продовжить контракт з парижанами.