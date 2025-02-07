Сага завершена: Серхіо Рамос продовжить кар'єру в Мексиці

Колишній центральний захисник Реала та ПСЖ Серхіо Рамос став гравцем мексиканського Монтеррея.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Іспанський футболіст буде грати під №93. Цей номер він взяв на честь свого голу на 90+3 хвилині під час фіналу Ліги чемпіонів у ворота Атлетико.

Презентація гравця відбудеться 9 лютого. Деталі контракту не вказано. Раніше була інформація, що Серхіо Рамос підпише однорічну угоду.

¡Te esperamos este domingo 9 en la Casa Rayada en la presentación de @SergioRamos, @luisreyes_14, @Csalcedojr, Nelson Deossa, @alfonsoalv00 y Ricardo Chávez!🫵🏼🔥



Activa tu Abono sin costo o compra boletos en venta libre.⚽️ pic.twitter.com/bHmUYF5giL — Rayados (@Rayados) February 7, 2025

este sueño solo lo puedes hacer realidad tú, Sergio pic.twitter.com/9hyXj0tNSQ — Cerveza Tecate (@CervezaTecate) February 6, 2025

Нагадаємо, минулий сезон захисник провів у рідній Севільї. Там він зіграв у 37 матчах, у яких записав на свій рахунок 7 голів та одну результативну передачу.