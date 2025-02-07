Сага завершена: Серхіо Рамос продовжить кар'єру в Мексиці
Серхіо Рамос
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Колишній центральний захисник Реала та ПСЖ Серхіо Рамос став гравцем мексиканського Монтеррея.
Про це повідомила клубна пресслужба.
Іспанський футболіст буде грати під №93. Цей номер він взяв на честь свого голу на 90+3 хвилині під час фіналу Ліги чемпіонів у ворота Атлетико.
Презентація гравця відбудеться 9 лютого. Деталі контракту не вказано. Раніше була інформація, що Серхіо Рамос підпише однорічну угоду.
Нагадаємо, минулий сезон захисник провів у рідній Севільї. Там він зіграв у 37 матчах, у яких записав на свій рахунок 7 голів та одну результативну передачу.