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Сага завершена: Серхіо Рамос продовжить кар'єру в Мексиці

Руслан Травкін — 7 лютого 2025, 07:27
Сага завершена: Серхіо Рамос продовжить кар'єру в Мексиці
Серхіо Рамос
x.com/rayados

Колишній центральний захисник Реала та ПСЖ Серхіо Рамос став гравцем мексиканського Монтеррея.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Іспанський футболіст буде грати під №93. Цей номер він взяв на честь свого голу на 90+3 хвилині під час фіналу Ліги чемпіонів у ворота Атлетико.

Презентація гравця відбудеться 9 лютого. Деталі контракту не вказано. Раніше була інформація, що Серхіо Рамос підпише однорічну угоду.

Нагадаємо, минулий сезон захисник провів у рідній Севільї. Там він зіграв у 37 матчах, у яких записав на свій рахунок 7 голів та одну результативну передачу.

Монтеррей Серхіо Рамос

Серхіо Рамос

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