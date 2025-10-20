Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Евертон готує новий контракт для Миколенка

Володимир Варуха — 20 жовтня 2025, 13:36
Евертон готує новий контракт для Миколенка
Віталій Миколенко
Everton

Український захисник Віталій Миколенко може незабаром підписати нову угоду з Евертоном. Англійський клуб розпочав роботу над продовженням контракту з футболістом, який став одним із ключових гравців оборони мерсисайдців.

Про це повідомляє Footmercato.

Чинна угода 26-річного гравця з "ірисками" діє до червня 2026 року, тож уже взимку Миколенко матиме право вести попередні переговори з потенційними новими командами. За інформацією джерела, інтерес до українця проявляють клуби Ла Ліги та Серії А.

Попри це, Евертон не планує розлучатися з Миколенком. Керівництво клубу хоче зберегти футболіста в команді на тривалий термін і розглядає можливість продовження контракту ще на кілька сезонів. Продаж захисника стане можливим лише у випадку надзвичайно вигідної фінансової пропозиції.

У поточному сезоні українець провів 7 матчів у всіх турнірах, залишаючись основним гравцем у складі команди Шона Дайча.

Раніше повідомлялося, що італійські та іспанські клуби цікавлять Віталієм Миколенком.

Евертон Контракт Віталій Миколенко

Евертон

Ексгравця Реала та Евертона госпіталізували з інсультом
Миколенко може покинути Евертон – іспанські та італійські клуби готують пропозиції
Миколенко не зміг зупинити Голанда, Ноттінгем із Зінченком без шансів поступився Челсі у 8 турі АПЛ
Циганков проти Барселони, Довбик готується до Інтера, Миколенко зіграє з Манчестер Сіті
Евертон Миколенка продовжив контракт з голкіпером збірної Англії

Останні новини