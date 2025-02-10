Серіхо Рамос: Я не втомився перемагати

Легендарний іспанський центральний захисник Серхіо Рамос розповів про причини свого переходу в мексиканський Монтеррей.

38-річного ветерана цитує ESPN.

"Я не втомився перемагати, але я приїхав сюди не для того, щоби говорити про свої колишні досягнення. Я тут ще ніколи не був, хочу залишити спадщину в Мексиці. Я тут не для того, щоби подорожувати, а щоби вигравати нові трофеї.

У футболі важливий не вік, а твої виступи. Те, що я приїхав сюди після довгої кар’єри, показує, що у мене досі є голод до перемог", – заявив захисник.