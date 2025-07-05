Два матчі Полісся та перша гра Динамо: розклад спарингів клубів УПЛ

У суботу, 5 липня, команди Української Прем'єр-ліги візьмуть участь у 8 товариських матчах.

Зокрема, житомирське Полісся проведе одразу два спаринги: спершу об 12:00 за київським часом зіграє проти Горна, а потім о 18:30 зустрінеться з ДАК 1904.

Також сьогодні перший свій спаринг проведе чинний чемпіон України київське Динамо. Суперником буде угорська Кішварда. Гра розпочнеться о 18:00.

Також Рух зустрінеться з Нивою Тернопіль, Верес – Колос і Оболонь – ЛНЗ зіграють між собою, Карпати проведуть матч з Агробізнесом, а Олександрія – з Рієкою.

Розклад спарингів клубів УПЛ на 5 липня

12:00. Горн (Австрія) – Полісся (Житомир)

13:00. Рух (Львів) – Нива (Тернопіль)

15:00. Верес (Рівне) – Колос (Ковалівка)

15:00. Карпати (Львів) – Агробізнес (Волочиськ)

16:00. Оболонь (Київ) – ЛНЗ (Черкаси)

18:00. Рієка (Хорватія) – Олександрія

18:00. Динамо (Київ) – Кішварда (Угорщина)

18:30. Полісся (Житомир) – Дунайська Стреда (Словаччина)

Нагадаємо, Полісся готується до сезону-2025/26 під керівництвом нового головного тренера: нещодавно "вовків" очолив Руслан Ротань. У першому матчі Ротаня "вовки" зіграли внічию 1:1 зі Слованом.