Карпати експериментальним складом зіграли внічию з Вересом

Львівські Карпати розписали мирову з рівненським Вересом у товариському матчі, який відбувся 12 листопада на стадіоні "Україна" у Львові.

Поєдинок закінчився з рахунком 1:1.

Головний тренер "левів" Фран Фернандес довірив місце у стартовому складі футболістам, які отримують небагато ігрового часу в офіційних зустрічах.

Хоч господарі більше контролювали м'яч, але перший гол у матчі забили підопічні Олега Шандрука. На 30-й хвилині Шарай розкішним дальнім ударом вразив володіння Жилкіна.

По перерві Верес випустив на поле свіжих 11 футболістів.

У другому таймі львів'яни зрівняли цифри на табло. На 71-й хвилині іспанський фланговий захисник Калеро наважився на дальній постріл. Ризик повністю виправдав себе. Легіонер Карпат відзначився результативним ударом після невдалої гри голкіпера "червоно-чорних" – 1:1.

По ходу другого тайму наставник львівського клубу почав випускати з лави запасних гравців основи, але ці заміни не допомогли "зелено-білим" вирвати перемогу на власному полі.

Натомість гострий момент наприкінці зустрічі змарнував Верес. Помба обіграв опікуна та поцілив у стійку воріт Жилкіна.

Товариський матч

12 листопада

Карпати – Верес 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 30 Шарай, 1:1 – 71 Калеро

Після міжнародної перерви Карпати зіграють домашній матч проти луганської Зорі у 13-му турі УПЛ-2026/27 (21 листопада о 18:00), тоді як Верес прийме чернівецьку Буковину (22 листопада о 13:00).

Раніше легенда львівського клубу Михайло Кополовець назвав гравців, які заслужили отримати виклик у збірну України.