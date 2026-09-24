Неймовірний гол у товариському матчі: м'яч після удару зі штрафного влучив у голкіпера і залетів у ворота

У товариському матчі між збірними Азербайджану та Таджикистану стався неймовірний епізод, який цілком може претендувати на один із найбільш курйозних голів року.

Після виконання штрафного м'яч спершу влучив у поперечину, а потім опустився практично на лінію воріт. Здавалося, що після цього він вилетить у поле, однак траєкторія м'яча змінилася — він влучив у голкіпера та від його ноги опинився у сітці.

Попри те, що все розпочалося з фантастичного удару зі штрафного, офіційно гол записали як автогол воротаря. Причина проста: останнім гравцем, від якого м'яч перетнув лінію воріт, був саме голкіпер.

Найцікавіше, що цей курйозний епізод став вирішальним у зустрічі. Збірна Азербайджану здобула перемогу з рахунком 1:0, а єдиний гол матчу вийшов справжнім футбольним ребусом.

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Раніше повідомлялося, що форвард бразильського клубу забив неймовірний гол з лету, принісши перемогу своїй команді.