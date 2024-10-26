Олександрія прийме Інгулець, ЛНЗ очікує виїзд до Кривбаса в 11 турі УПЛ

Сьогодні, 26 жовтня, відбудуться три матчі 11 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Перша гра дня пройде в Олександрії, де місцевий клуб, який після третини сезону веде боротьбу за чемпіонство, прийме Інгулець. Команда з Петрово ще не перемагала у сезоні 2024/25.

У Кривому розі зустрінуться претенденти на єврокубки – Кривбас прийматиме черкаський ЛНЗ.

Київська Оболонь спробує покращити своє турнірне становище у матчі з Карпатами.

Чемпіонат України – УПЛ-2024/25

11 тур, 26 жовтня

13:00 Олександрія – Інгулець

15:30 Кривбас – ЛНЗ

18:00 Карпати – Оболонь

Нагадаємо, 11 тур стартував учора, 25 жовтня. У першому матчі дня Рух розписав мирову у грі з одеським Чорноморцем, а Полісся вдома втратило очки у грі проти Колоса.