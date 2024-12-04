Олександрія прийме Динамо, Полісся завітає в гості до Руха: розклад матчів УПЛ
УПЛ
Сьогодні, 4 грудня, відбудуться 2 матчі 1 туру Української Прем'єр-ліги.
Ці матчі мали відбутися ще третього серпня, але через виклик футболістів із цих команд на Олімпіаду їх перенесли на резервну дату.
В Олександрії відбудеться матч лідерів. Місцевий однойменний клуб буде приймати Динамо. Зараз "біло-сині" випереджають команду Ротаня лише за додатковими показниками, а так обидва клуби мають по 36 очок за 14 матчів.
Рух та Полісся непогано почали сезон, проте з кожним туром віддаляються від вищих місць в таблиці.
Чемпіонат України з футболу – УПЛ-2024/25
Перенесені матчі 1 туру, 4 грудня
15:30 Олександрія – Динамо
18:00 Рух Львів – Полісся
Нагадаємо, на вихідних київське Динамо не зуміло здолати Колос, а Олександрія на власному полі обіграла Чорноморець, який більшість поєдинку провів у дев'ятьох.