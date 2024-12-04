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Олександрія прийме Динамо, Полісся завітає в гості до Руха: розклад матчів УПЛ

Руслан Травкін — 4 грудня 2024, 07:52
Олександрія прийме Динамо, Полісся завітає в гості до Руха: розклад матчів УПЛ
УПЛ

Сьогодні, 4 грудня, відбудуться 2 матчі 1 туру Української Прем'єр-ліги.

Ці матчі мали відбутися ще третього серпня, але через виклик футболістів із цих команд на Олімпіаду їх перенесли на резервну дату.

В Олександрії відбудеться матч лідерів. Місцевий однойменний клуб буде приймати Динамо. Зараз "біло-сині" випереджають команду Ротаня лише за додатковими показниками, а так обидва клуби мають по 36 очок за 14 матчів.

Рух та Полісся непогано почали сезон, проте з кожним туром віддаляються від вищих місць в таблиці.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ-2024/25
Перенесені матчі 1 туру, 4 грудня

15:30 Олександрія – Динамо

18:00 Рух Львів – Полісся

Нагадаємо, на вихідних київське Динамо не зуміло здолати Колос, а Олександрія на власному полі обіграла Чорноморець, який більшість поєдинку провів у дев'ятьох.

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