Ротань відправить Шовковського в нокдаун, і забере титул зимового чемпіона? 6 інтриг матчу Олександрія – Динамо

Головним матчем мідвіку для кожного шанувальника українського футболу буде зустріч команд Руслана Ротаня та Олександра Шовковського на стадіоні "Ніка". В межах перенесеного матчу 1 туру УПЛ сезону-2024/25 Олександрія та Динамо посперечаються за право називатися одноосібним лідером чемпіонату. Поєдинок відбудеться 4 грудня, початок – о 15:30 за київським часом.

Чемпіон традиційно не лишається осторонь значущих подій в українському футболі. Й пропонує свій погляд на найважливіші питання гри, яка вже зараз перебуває у фокусі уваги мільйонів уболівальників.

Хто буде кращим у репетиції битви за зимову корону?

Гра в Олександрії буде важливою, але не вирішальною в турнірній долі колективів за підсумками першої частини змагань в УПЛ. Так вже сталося, що диктатом календаря команди зіграють двічі за тиждень – наступне протистояння відбудеться найближчої неділі, й уже на полі столичного клубу. Тож для того, щоб зробити вагому заявку на перемогу у фактично двоматчевій дуелі за перше місце, треба брати очки на "Ніці", але й враховувати специфіку загальної стратегії з досягнення мети.

ФК Олександрия

Ні господарі на своєму полі, ні гості на виїзді, не поступалися. "Динамівці" залікові бали у гостях вперше втратили лише в попередньому турі. Олександрійців така доля теж спіткала лише раз – на початку жовтня, в матчі з Рухом.

Чи доведе свою "статусність" Ротань у другому за останні півроку протистоянні з грандом?

Головному тренеру Олександрії домашня битва з одним із двох головних претендентів на титул вже вдавалася. 24 серпня його команда тоді сенсаційно переграла Шахтар у одному з найбільш видовищних матчів з початку сезону. Глядачі побачили не тільки 7 забитих м'ячів, а й неабияке бажання в очах футболістів Ротаня, структурованість гри та командну дисципліну в "агрономів".

ФК Олександрія

Тим матчем легенда Дніпра вперше заявив про себе на рівні претензій на умовну еліту українського тренерського цеху. І в подальшому свої позиції лише зміцнював. Гра з Динамо може Ротаня в цьому негласному клубі зробити остаточно своїм.

Як себе "продасть" лідер атак Олександрії?

Хуан Альвіна, більше відомий як Безерра, є одним із кращих футболістів УПЛ з початку сезону. Бразилець давно звернув на себе увагу як гравець, який здатен робити різницю у найбільш несподіваних епізодах. 4+4 за системою "гол+пас" не відображають усієї значущості футболіста для свого колективу та його впливу на командну гру.

ФК Олександрія

Не варто сумніватися – Безерра давно користується попитом на ринку, й той же Шахтар із його "заточеністю" на латиноамериканців до 21-річного вінгера не придивлятися не може. З точки зору фінансового ресурсу Олександрія залишається скромним колективом, який не може не зважати на можливість поповнити клубну казну гарною сумою, що дозволить будувати серйозні плани на найближчі сезони. Як і сам Безерра не може не мріяти про "підвищення" кар’єрними cходами. Оскільки в таких матчах увага скаутів до вірогідних трансферних цілей набуває апогею, Хуан Альвіна прагнутиме провести матч життя з початку свого переїзду в Україну.

Що придумає Шовковський, щоб витягнути команду з емоційної ями?

Київському клубу не звикати перебувати під підвищеним тиском. Інша справа, що прийняти такий стан як даність готові далеко не всі футболісти нинішнього Динамо. Однією з причин останніх невдач колективу є невміння гравців тримати удар – як виявляється по ходу матчів, далеко не всі футболісти столичної команди здатні оговтатися від локальних шлагбаумів долі, проявити характер та переломити хід невдалих поєдинків на свою користь.

УПЛ

Інший вимір тієї ж проблеми – фізичний стан футболістів Динамо. Неважко помітити, що в останніх іграх "біло-сині" явно "підсідають" у другій половині матчів. З середини вересня команда Шовковського провела 12 матчів. І кожен – ледь не в буквальному сенсі через три дні на четвертий. Враховуючи реальність проблеми з логістикою в умовах війни, не дивно, що лише на останні 5 ігор припали 2 поразки та лише 2 перемоги.

Хто візьме на себе роль ватажка у складі киян?

Якщо інформація окремих ЗМІ підтвердиться, й у матчі не зможе взяти участь Микола Шапаренко, Динамо буде позбавлене не тільки чи не ключового гравця середньої лінії, а й футболіста, який в змозі взяти на себе ношу лідера на полі.

ФК Динамо

В останніх матчах кияни явно грали без такого виконавця, який міг повести колектив за собою. Віталій Буяльський, Володимир Бражко, Владислав Ванат, той же Шапаренко – усі вони показували високий рівень та виблискували хіба що в окремих епізодах, що, серед іншого, й призводило до очевидного дисбалансу в грі команди. За відсутності Андрія Ярмоленка проблема наявності гравця, здатного розбудити та струснути команду в критичний момент, в таборі Динамо вкотре виходить на перший план.

Чи побачимо продовження тактичних рокірувань від тренерського штабу гостей?

Шовковський дав зрозуміти, що Динамо буде дотримуватися двох тактичних побудов, які для його команди продовжують залишатися базовими. Мова про 4-1-4-1 та 3-4-2-1. Відчутна різниця таких підходів – у кількості центральних захисників на полі, ролі флангових беків та наявності "чистокровних" вінгерів.

ФК Динамо

Як показує практика, грати з трьома центрбеками "динамівці" можуть не тільки у єврокубках. Зважаючи на не найкращий функціональний стан команди, все ще насичений календар та вміння господарів грати вдома особливо агресивно, варіант із більшою кількістю захисників у складі киян відкидати аж ніяк не варто.