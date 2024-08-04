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Лівий берег дебютує в грі з ЛНЗ, Шахтар зіграє з Ворсклою в першому турі УПЛ

Станіслав Лисак — 4 серпня, 07:17
Лівий берег дебютує в грі з ЛНЗ, Шахтар зіграє з Ворсклою в першому турі УПЛ

Сьогодні, 4 серпня, відбудеться чотири матчі першого туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/2025.

Зокрема, чинний чемпіон Шахтар завітає в гості до Ворскли, новачок Інгулець зіграє із Зорею, а переможець "Турніру чотирьох" Лівий берег зустрінеться з ЛНЗ Черкаси. Також Оболонь прийматиме Колос.

Чемпіонат України — УПЛ
1 тур, 3 серпня

13:00. ЛНЗ Черкаси — Лівий берег

15:30. Ворскла — Шахтар

15:30. Оболонь — Колос

18:00. Зоря — Інгулець

Напередодні в матчі-відкритті сезону Верес та Карпати розписали нульову нічию, а Кривбас мінімально здолав Чорноморець на власному полі.

Нагадаємо, що напередодні старту сезону відбувся "Турнір чотирьох", щоб визначити останнього представника чемпіонату, який замінить Дніпро-1. У фіналі Лівий берег переміг Минай та здобув дебютну путівку в УПЛ.

Минулого року в дніпрян почалися серйозні фінансові проблеми після арешту олігарха Ігоря Коломойського. Його називають бенефіціаром та інвестором клубу.

За підсумками минулого сезону Дніпро-1 посів четверте місце та мав зіграти у кваліфікації Ліги конференцій УЄФА. У підсумку Україна втратила свого представника в єврокубках, а місто Дніпро — єдину професіональну команду.

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