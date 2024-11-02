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Карпати приймуть Лівий берег, Шахтар проти Чорноморця: розклад матчів УПЛ

Ігор Чернявський — 2 листопада, 07:05
Карпати приймуть Лівий берег, Шахтар проти Чорноморця: розклад матчів УПЛ
УПЛ

Сьогодні, 2 листопада, стартує 12 тур Української Прем’єр-ліги.

Карпати вдома зіграють проти Лівого берега, а Шахтар прийме Чорноморець – теж у Львові.

Розклад матчів УПЛ на 2 листопада

  • 15:30 Карпати – Лівий берег
  • 18:00 Шахтар – Чорноморець

На тижні "леви" та "гірники" провели свої матчі в 1/8 фіналу Кубку України. Карпати мінімально поступилися Руху та вилетіли з турніру, а Шахтар з аналогічним рахунком здолав Зорю та вийшов у чвертьфінал.

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Карпати

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