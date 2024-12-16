Динамо прийме Верес у межах 17-го туру УПЛ

У понеділок, 16 грудня, матчем Динамо – Верес закриється програма 17 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок відбудеться у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток запланований на 13:00.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ-2024/25

17-й тур, 16 грудня

13:00 Динамо – Верес

Нагадаємо, Напередодні ЛНЗ після відставки Карраско зіграв унічию з Олександрією, також Зоря на останніх хвилинах перемогла Чорноморець.

Зазначимо, що одвічний конкурент киян донецький Шахтар на виїзді зазнав мінімальної поразки від Полісся. "Біло-сині" можуть збільшити відрив від "гірників" до 10 очок у разі перемоги.