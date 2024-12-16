Динамо прийме Верес у межах 17-го туру УПЛ
Динамо Київ
У понеділок, 16 грудня, матчем Динамо – Верес закриється програма 17 туру Української Прем'єр-ліги.
Поєдинок відбудеться у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток запланований на 13:00.
Чемпіонат України з футболу – УПЛ-2024/25
17-й тур, 16 грудня
13:00 Динамо – Верес
Нагадаємо, Напередодні ЛНЗ після відставки Карраско зіграв унічию з Олександрією, також Зоря на останніх хвилинах перемогла Чорноморець.
Зазначимо, що одвічний конкурент киян донецький Шахтар на виїзді зазнав мінімальної поразки від Полісся. "Біло-сині" можуть збільшити відрив від "гірників" до 10 очок у разі перемоги.