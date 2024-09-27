Шахтар на виїзді зіграє проти Вереса у 7 турі УПЛ

Сьогодні 27 вересня відбудеться 1 матч 7 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Донецький Шахтар відправиться у Рівне, щоб провести матч із Вересом.

Розклад матчів УПЛ на 27 вересня

18:00 Верес – Шахтар

Переглянути поєдинки можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, sweet.tv тощо).

Нагадаємо, у попередньому турі Верес врятувався на останніх секундах у матчі з Інгульцем, а "гірники" не мали проблем із київською Оболонню.