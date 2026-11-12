Костюк 12 листопада проведе третій матч групового етапу Підсумкового турніру

Українська тенісистка Марта Костюк (10) 12 листопада зіграє матч третього туру Групи 1 Підсумкового турніру проти американки Коко Гофф (4).

24-річна киянка уже втратила шанси поборотися за вихід до півфіналу, маючи дві поразки після двох перших поєдинків дебютного для себе змагання.

Натомість Гофф із однією перемогою має вигравати майбутню зустріч, щоб сподіватися на плейоф. Успіх не гарантує американці проходу далі. До півфіналу вона потрапить за умови виконання ще однієї умови: якщо чешка Лінда Носкова (8) переможе іншу представницю США, Джессіку Пегулу (5).

Костюк і Гофф раніше зустрічалися 6 разів, українка має дві перемоги. В єдиному матчі поточного сезону, у чвертьфіналі турніру WTA 1000 в Цинциннаті, Коко легко обіграла Марту.

Розклад матчу Костюк на Підсумковому турнірі на 12 листопада

WTA Finals

Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $10,000,000

Третій тур групового етапу

22:00. Марта Костюк (Україна) – Коко Гофф (США), Indian Wells Tennis Garden, 1-м запуском.

В Україні WTA Finals транслюють канал Setanta Sports Premium та ОТТ-платформа Setanta Sports.

Нагадаємо, що у першому турі Підсумкового турніру Костюк поступилася Носковій, а у другому не впоралася з Пегулою.

Інша українка, Еліна Світоліна (6), після здобуття першої перемоги у другому матчі WTA Finals над чешкою Кароліною Муховою (7) продовжує зберігати шанси на вихід до півфіналу.