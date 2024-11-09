Туринське дербі, Мілан гостюватиме на Сардинії, Венеція прийме Парму: розклад матчів Серії А

Сьогодні, 9 листопада, відбудуться три матчі 12 туру італійської Серії А.

У центральному поєдинку ігрового дня Ювентус та Торіно зійдуться в дербі Турину. Зазначимо, що остання перемога "биків" у принциповому протистоянні з сусідами по місту сталася майже 10 років тому.

26 квітня 2015-го "гранатові" здобули вольову перемогу з рахунком 2:1 завдяки голами Маттео Дарміана та Фабіо Квальярелли. За Юве тоді відзначився Андреа Пірло.

Також сьогодні Мілан, який на тижні переміг Реал на Сантьяго Бернабеу, проведе виїзний матч проти Кальярі. Цікаво, що після звитяги у Мадриді Паулу Фонсека заявив, що грати з Монцою чи Кальярі важче, ніж проти Реала.

Розклад матчів Серії А на 9 листопада

16:00 Венеція – Парма

– Парма 19:00 Кальярі – Мілан

21:45 Ювентус – Торіно

Нагадаємо, напередодні 12 тур розпочався з бойової нічиєї між Лечче та Емполі.