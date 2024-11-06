Фонсека: Грати проти Монци складніше, ніж проти Реала

Головний тренер Мілана Паулу Фонсека вважає матчі навіть із середняками Серії А тактично складнішими, ніж поєдинок проти Реала.

Про це він сказав після виїзної перемоги над переможцями Ліги чемпіонів. Слова португальця наводить Football Italia.

"Грати проти Монци складніше, ніж проти Реала. За кордоном ніхто не розуміє, наскільки важко в Італії. Монца грає в один-в-один, Кальярі грає один-в-один. Європейські команди мають проблеми з цим. Цього немає в інших чемпіонатах. В Італії грати важче. Матчі проти Монци і Кальярі складніші, ніж проти Реала", – сказав Фонсека.

Нагадаємо, Мілан йде на сьомому місці в Серії А, відстаючи від лідера на 8 очок (втім, ще є матч у запасі). У Лізі чемпіонів "россонері" стартували з двох поразок (від Ліверпуля та Баєра), але після того здолали Брюгге та Реал. Наразі команда Фонсеки перебуває у зоні плейін.