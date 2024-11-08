Лечче та Емполі зіграли внічию у 12 турі Серії А
У п'ятницю, 8 листопада, одним матчем продовжився 12-й тур італійської Серії А, в якому Лечче зіграв унічию з Емполі.
Зустріч завершился з рахунком 1:1. Гості першими відкрили рахунок зусиллями Пьєтро Пеллегрі. Господарі змогли відігратися за 13 хвилин до завершення основного часу, голом відзначився Сантьяго П'єротті.
Чемпіонат Італії – Серія А
12 тур, 8 листопада
Лечче – Емполі 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 33 Пеллегрі, 1:1 – 77 П'єротті
Нагадаємо, у стартовому матчі туру Дженоа зіграла внічию з Комо.