Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Лечче та Емполі зіграли внічию у 12 турі Серії А

Олексій Мурзак — 8 листопада 2024, 23:46
Лечче та Емполі зіграли внічию у 12 турі Серії А

У п'ятницю, 8 листопада, одним матчем продовжився 12-й тур італійської Серії А, в якому Лечче зіграв унічию з Емполі.

Зустріч завершился з рахунком 1:1. Гості першими відкрили рахунок зусиллями Пьєтро Пеллегрі. Господарі змогли відігратися за 13 хвилин до завершення основного часу, голом відзначився Сантьяго П'єротті.

Чемпіонат Італії – Серія А
12 тур, 8 листопада

Лечче – Емполі 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 33 Пеллегрі, 1:1 – 77 П'єротті

Нагадаємо, у стартовому матчі туру Дженоа зіграла внічию з Комо.

Емполі Лечче Чемпіонат Італії, Серія А

Лечче

Ювентус обіграв Удінезе, Болонья здолала Лечче в 11 туру Серії А
Ювентус у гостях в Удінезе, Монца прийме Мілан, Болонья проти Лечче: розклад матчів Серії А
Наполі здолав Мілан, Верона вдев'ятьох програла Лечче в 10 турі Серії А
Наполі обіграв Лечче в 9 турі Серії А і зберіг лідерство, Аталанта декласувала Верону
Наполі зіграє з Лечче, Аталанта прийме Верону: розклад матчів 9 туру Серії А

Останні новини