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Рома Довбика в гостях зіграє з Наполі, Лаціо прийме Болонью: розклад матчів 13 туру Серії А

Руслан Травкін — 24 листопада 2024, 09:10
Рома Довбика в гостях зіграє з Наполі, Лаціо прийме Болонью: розклад матчів 13 туру Серії А

Сьогодні, 24 листопада, відбудеться 5 матчів у межах 13 туру італійської Серії А сезону-2024/2025.

Рома Артема Довбика поїде в Неаполь, щоб зіграти з Наполі. Раніше Клаудіо Раньєрі, для якого це буде дебютний матч на чолі "вовків", запевнив, що українець готовий до гри.

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А
24 листопада, 13 тур

13:30 Дженоа – Кальярі

16:00 Комо – Фіорентина

16:00 Торіно – Монца

19:00 Наполі – Рома

21:45 Лаціо – Болонья

Напередодні Мілан та туринський Ювентус зіграли внічию, не забивши голів.

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Рома

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