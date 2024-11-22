Він в порядку: Раньєрі – про готовність Довбика на матч проти Наполі

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі під час пресконференції перед матчем 13-го туру Серії А з Наполі повідомив, що український нападник Артем Довбик знаходиться в порядку.

Його слова наводить Tuttomercatoweb.

"Довбик – в порядку. Пеллегріні та освистування? Він повинен вміти реагувати. Для римлянина він дещо інтровертний хлопець. Він страждає всередині, але він повинен знати, як реагувати на негаразди. Я впевнений, що він відреагує", – сказав Раньєрі.

У нинішньому сезоні Артем зіграв 15 матчів за "вовків" на клубному рівні у всіх турнірах, в яких забив 6 м'ячів та зробив одну результативну передачу.

Поєдинок Наполі – Рома відбудеться в неділю, 24 листопада. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. Після 12 зіграних матчів Наполі є лідером чемпіонату Італії. Підопічні Антоніо Конте набрали 26 очок, водночас Рома посідає 12 сходинку, маючи в активі 13 балів.