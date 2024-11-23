Інтер розгромив Верону, забивши п'ять голів у першому таймі матчу Серії А

У суботу, 23 листопада, в межах 13-го туру італійської Серії А заплановані три матчі.

Ігровий день відкривали Верона та Інтер. Чинний чемпіон Італії ще у першому таймі закрив питання про переможця, відзначившись п'ять разів.

О 19:00 за Києвом відбудеться центральний матч туру між Міланом та Ювентусом, а о 21:45 Парма прийматиме Аталанту.

Чемпіонат Італії – Серія А

13 тур, 23 листопада

Верона – Інтер 0:5 (0:5)

Голи: 0:1 – Корреа 17, 0:2 – Тюрам 22, 0:3 – Тюрам 25, 0:4 – Де Врей 31, 0:5 – Бісек 41.

19:00 Мілан – Ювентус

21:45 Парма – Аталанта

Нагадаємо, що голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін опинився у шорт-листі Інтера. "Нерадзуррі" розглядають варіанти на позицію першого номера, яку зараз займає вже віковий Янн Зоммер.