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Стали відомі суперники Руха на зборах у Словенії

Микола Дендак — 28 червня, 13:23
Стали відомі суперники Руха на зборах у Словенії

Львівський Рух проведе вісім контрольних поєдинків на літньому тренувальному зборі на спортивній базі "Рогла" у Словенії.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що серед суперників будуть австрійський Штурм, англійський Лутон, а також Хайдук та Осієк із Хорватії.

Розклад спарингів Руха

  • 3 липня: Рух — Кечкемет (Угорщина)
  • 6 липня: Рух — Штурм (Австрія)
  • 9 липня: Рух — Хайдук (Хорватія)
  • 13 липня: Рух — Осієк (Хорватія)
  • 13 липня: Рух — Домжале (Словенія)
  • 16 липня: Рух — Лутон Таун (Англія)
  • 17 липня: Рух — Сабах (Азербайджан)
  • 20 липня: Рух — Хартбер (Австрія)

Нагадаємо, напередодні Рух підписав молодого нападника Оболоні Ігоря Краснопіра. Раніше повідомлялося, що львівський клуб може замінити Дніпро-1 у Лізі конференцій в наступному сезоні.

Лутон Осієк Рух Хайдук Штурм

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