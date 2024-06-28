Стали відомі суперники Руха на зборах у Словенії
Львівський Рух проведе вісім контрольних поєдинків на літньому тренувальному зборі на спортивній базі "Рогла" у Словенії.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Зазначається, що серед суперників будуть австрійський Штурм, англійський Лутон, а також Хайдук та Осієк із Хорватії.
Розклад спарингів Руха
- 3 липня: Рух — Кечкемет (Угорщина)
- 6 липня: Рух — Штурм (Австрія)
- 9 липня: Рух — Хайдук (Хорватія)
- 13 липня: Рух — Осієк (Хорватія)
- 13 липня: Рух — Домжале (Словенія)
- 16 липня: Рух — Лутон Таун (Англія)
- 17 липня: Рух — Сабах (Азербайджан)
- 20 липня: Рух — Хартбер (Австрія)
Нагадаємо, напередодні Рух підписав молодого нападника Оболоні Ігоря Краснопіра. Раніше повідомлялося, що львівський клуб може замінити Дніпро-1 у Лізі конференцій в наступному сезоні.