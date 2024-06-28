Стали відомі суперники Руха на зборах у Словенії

Львівський Рух проведе вісім контрольних поєдинків на літньому тренувальному зборі на спортивній базі "Рогла" у Словенії.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що серед суперників будуть австрійський Штурм, англійський Лутон, а також Хайдук та Осієк із Хорватії.

Розклад спарингів Руха

3 липня: Рух — Кечкемет (Угорщина)

Рух — Кечкемет (Угорщина) 6 липня: Рух — Штурм (Австрія)

Рух — Штурм (Австрія) 9 липня: Рух — Хайдук (Хорватія)

Рух — Хайдук (Хорватія) 13 липня: Рух — Осієк (Хорватія)

Рух — Осієк (Хорватія) 13 липня: Рух — Домжале (Словенія)

Рух — Домжале (Словенія) 16 липня: Рух — Лутон Таун (Англія)

Рух — Лутон Таун (Англія) 17 липня: Рух — Сабах (Азербайджан)

Рух — Сабах (Азербайджан) 20 липня: Рух — Хартбер (Австрія)

Нагадаємо, напередодні Рух підписав молодого нападника Оболоні Ігоря Краснопіра. Раніше повідомлялося, що львівський клуб може замінити Дніпро-1 у Лізі конференцій в наступному сезоні.