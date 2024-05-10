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Інгулець зіграє з Агробізнесом, Лівий берег прийме Прикарпаття: розклад матчів Першої ліги

— 10 травня, 07:05
Інгулець зіграє з Агробізнесом, Лівий берег прийме Прикарпаття: розклад матчів Першої ліги

У п'ятницю, 10 травня, відбудуться три матчі другого етапу чемпіонату України в Першій лізі.

Зокрема, у чемпіонській групі Інгулець вдома зіграє з Агробізнесом, а Лівий берег прийматиме Прикарпаття.

Розклад матчів Першої ліги

Група "Чемпіонська":

  • 12:00 Вікторія — Епіцентр
  • 13:30 Інгулець — Агробізнес
  • 15:30 Лівий берег — Прикарпаття

Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на YouTube-каналі ПФЛ.

Раніше Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в Українську Прем'єр-лігу.

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