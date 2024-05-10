Інгулець зіграє з Агробізнесом, Лівий берег прийме Прикарпаття: розклад матчів Першої ліги

У п'ятницю, 10 травня, відбудуться три матчі другого етапу чемпіонату України в Першій лізі.

Зокрема, у чемпіонській групі Інгулець вдома зіграє з Агробізнесом, а Лівий берег прийматиме Прикарпаття.

Розклад матчів Першої ліги

Група "Чемпіонська":

12:00 Вікторія — Епіцентр

13:30 Інгулець — Агробізнес

15:30 Лівий берег — Прикарпаття

Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на YouTube-каналі ПФЛ.

Раніше Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в Українську Прем'єр-лігу.