Інгулець зіграє з Агробізнесом, Лівий берег прийме Прикарпаття: розклад матчів Першої ліги
— 10 травня, 07:05
У п'ятницю, 10 травня, відбудуться три матчі другого етапу чемпіонату України в Першій лізі.
Зокрема, у чемпіонській групі Інгулець вдома зіграє з Агробізнесом, а Лівий берег прийматиме Прикарпаття.
Розклад матчів Першої ліги
Група "Чемпіонська":
- 12:00 Вікторія — Епіцентр
- 13:30 Інгулець — Агробізнес
- 15:30 Лівий берег — Прикарпаття
Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на YouTube-каналі ПФЛ.
Раніше Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в Українську Прем'єр-лігу.