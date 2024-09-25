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Динамо зіграє з Лаціо, Манчестер Юнайтед – проти Твенте у Лізі Європи

Андрій Яросименко — 25 вересня, 07:05
Динамо зіграє з Лаціо, Манчестер Юнайтед – проти Твенте у Лізі Європи
ФК Динамо Київ

Сьогодні, 25 вересня, відбудеться 9 матчів основного раунду Ліги Європи УЄФА-2024/2025.

Зокрема, київське Динамо зіграє у номінально домашньому поєдинку проти Лаціо, а Манчестер Юнайтед зійдеться у поєдинку проти Твенте.

Ліга Європи УЄФА – Основний раунд
1 тур, 25 вересня

19:45. АЗ Алкмар – Ельфсборг

19:45. Буде/Глімт – Порту

22:00. Андерлехт – Ференцварош

22:00. Галатасарай – ПАОК

22:00. Динамо Київ – Лаціо

22:00. Лудогорець – Славія Прага

22:00. Манчестер Юнайтед – Твенте

22:00. Мідтьюлланн – Гоффенгайм

22:00. Ніцца – Реал Сосьєдад

Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна". Також Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 21:30 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні "біло-сині" зіграли матч 7 туру УПЛ проти львівського Руха. Зустріч завершилася безгольовою нічиєю. Лаціо перед грою з Динамо зазнав поразки від Фіорентини в 5 турі італійської Серії А.

Раніше стало відомо, що лідер захисту київського колективу, Денис Попов, вирушив із командою на поєдинок проти Лаціо. До цього він мав проблеми із привідним м'язом.

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Ліга Європи-2024/25

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