Динамо отримало серйозне підсилення перед матчем Ліги Європи з Лаціо

Центральний захисник київського Динамо Денис Попов вирушив у складі делегації столичного клубу до німецького Гамбурга на номінально домашній матч 1 туру загального етапу Ліги Європи проти італійського Лаціо.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Основний центрбек команди мав проблеми з привідним м'язом, через що він пропустив вересневий збір національної збірної України та чотири матчі Динамо в межах УПЛ.

25-річний українець востаннє виходив на поле 27 серпня.

Цього сезону він забив 1 гол в 7 матчах.

Нагадаємо, зустріч Динамо з Лаціо відбудеться в середу, 25 вересня, на арені "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 21:30 за київським часом.