Лаціо перед зустріччю із Динамо програло Фіорентині у матчі 5 туру Серії А

Сьогодні, 22 вересня, відбувся матч 5 туру Серії А. Лаціо перед зустріччю із Динамо на виїзді програло Фіорентині.

Господарі невдало провели першу половину зустрічі, пропустивши гол наприкінці тайму. Проте змогли реабілітуватися і почали створювати гостроту біля воріт суперника під кінець поєдинку. Завдяки пенальті на останніх хвилинах матчу Фіорента вийшла вперед та забрала 3 очки.

Чемпіонат Італії – Серія А

5 тур, 22 вересня

Фіорентина – Лаціо 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – Хіла 41, 1:1 – Гудмундссон 49, 2:1 – Гудмундссон 65

Попередження: 11 – Госенс, 26 – Ісакен, 42 – Бірагі, 85 – Патрік, 89 – Тавареш, 90 – Гендузі, 90+5 – Додо

Зазначимо, що наступний матч Лаціо проведе в основному етапі Ліги Європи проти київського Динамо. Матч відбудеться 25 вересня, у Гамбурзі на стадіоні "Фолькспаркштадіон". Початок – о 22:00 за київським часом.