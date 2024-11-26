Баварія зіграє з ПСЖ, Барселона прийме Брест у 5 турі Ліги чемпіонів

Сьогодні, 26 листопада, відбудуться 9 матчів основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25.

Центральна гра пройде у Мюнхені, де Баварія прийме ПСЖ. Цікавим поєдинком має стати зустріч Барселони та Бреста. Манчестер Сіті після 5 поразок поспіль у всіх турнірах вдома прийме Феєнорд.

Арсенал Олександра Зінченка відправиться в гості до Спортінга. Лісабонський клуб проведе перший матч ЛЧ без Рубена Аморіма.

Ліга чемпіонів УЄФА – основний раунд

5 тур, 26 листопада

19:45 Спарта Прага – Атлетико

19:45 Слован – Мілан

22:00 Баварія – ПСЖ

22:00 Барселона – Брест

22:00 Манчестер Сіті – Феєнорд

22:00 Спортінг – Арсенал

22:00 Інтер – РБ Лейпциг

22:00 Баєр – Ред Булл Зальцбург

22:00 Янг Бойз – Аталанта

Нагадаємо, що сьогоднішній матч між німецьким Баєром та австрійським Зальцбургом буде судити українська бригада арбітрів.