Баварія зіграє з ПСЖ, Барселона прийме Брест у 5 турі Ліги чемпіонів
Сьогодні, 26 листопада, відбудуться 9 матчів основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25.
Центральна гра пройде у Мюнхені, де Баварія прийме ПСЖ. Цікавим поєдинком має стати зустріч Барселони та Бреста. Манчестер Сіті після 5 поразок поспіль у всіх турнірах вдома прийме Феєнорд.
Арсенал Олександра Зінченка відправиться в гості до Спортінга. Лісабонський клуб проведе перший матч ЛЧ без Рубена Аморіма.
Ліга чемпіонів УЄФА – основний раунд
5 тур, 26 листопада
19:45 Спарта Прага – Атлетико
19:45 Слован – Мілан
22:00 Баварія – ПСЖ
22:00 Барселона – Брест
22:00 Манчестер Сіті – Феєнорд
22:00 Спортінг – Арсенал
22:00 Інтер – РБ Лейпциг
22:00 Баєр – Ред Булл Зальцбург
22:00 Янг Бойз – Аталанта
Нагадаємо, що сьогоднішній матч між німецьким Баєром та австрійським Зальцбургом буде судити українська бригада арбітрів.