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Реал поїде в гості до Леганеса, баскське дербі: розклад матчів 14 туру Ла Ліги

Руслан Травкін — 24 листопада 2024, 08:12
Реал поїде в гості до Леганеса, баскське дербі: розклад матчів 14 туру Ла Ліги

Сьогодні, 24 листопада, відбудеться 4 поєдинки 14 туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/2025.

Чемпіон Іспанії на виїзді зіграє проти Леганеса. Цей клуб посідає 14-те місце в таблиці.

Севілья, яка нестабільно проводить сезон, прийме Райо Вальєкано, а Вільярреал на виїзді поміряється силами з Осасуною.

Закриватиме ігровий день матч у Більбао, де Атлетік зіграє з іншим баскським клубом Реал Сосьєдадом.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
24 листопада, 14-й тур

15:00 Осасуна – Вільярреал

17:15 Севілья – Райо Вальєкано

19:30 Леганес – Реал Мадрид

22:00 Атлетік – Реал Сосьєдад

Напередодні Барселона втратила очки, пропустивши два голи від Сельти наприкінці зустрічі.

Атлетік Вільярреал Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Леганес Осасуна Райо Вальєкано Реал Мадрид Реал Сосьєдад Розклад матчів Севілья

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