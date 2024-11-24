Реал поїде в гості до Леганеса, баскське дербі: розклад матчів 14 туру Ла Ліги

Сьогодні, 24 листопада, відбудеться 4 поєдинки 14 туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/2025.

Чемпіон Іспанії на виїзді зіграє проти Леганеса. Цей клуб посідає 14-те місце в таблиці.

Севілья, яка нестабільно проводить сезон, прийме Райо Вальєкано, а Вільярреал на виїзді поміряється силами з Осасуною.

Закриватиме ігровий день матч у Більбао, де Атлетік зіграє з іншим баскським клубом Реал Сосьєдадом.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

24 листопада, 14-й тур

15:00 Осасуна – Вільярреал

17:15 Севілья – Райо Вальєкано

19:30 Леганес – Реал Мадрид

22:00 Атлетік – Реал Сосьєдад

Напередодні Барселона втратила очки, пропустивши два голи від Сельти наприкінці зустрічі.