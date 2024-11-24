Реал поїде в гості до Леганеса, баскське дербі: розклад матчів 14 туру Ла Ліги
Сьогодні, 24 листопада, відбудеться 4 поєдинки 14 туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/2025.
Чемпіон Іспанії на виїзді зіграє проти Леганеса. Цей клуб посідає 14-те місце в таблиці.
Севілья, яка нестабільно проводить сезон, прийме Райо Вальєкано, а Вільярреал на виїзді поміряється силами з Осасуною.
Закриватиме ігровий день матч у Більбао, де Атлетік зіграє з іншим баскським клубом Реал Сосьєдадом.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
24 листопада, 14-й тур
15:00 Осасуна – Вільярреал
17:15 Севілья – Райо Вальєкано
19:30 Леганес – Реал Мадрид
22:00 Атлетік – Реал Сосьєдад
Напередодні Барселона втратила очки, пропустивши два голи від Сельти наприкінці зустрічі.