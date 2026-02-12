Реал Сосьєдад здолав Атлетік у першому півфінальному матчі Кубка Іспанії
Кубок Іспанії
Getty Images
У середу, 11 лютого, відбулося перше півфінальне протистояння Кубка Іспанії з футболу сезону-2025/2026.
У баскському дербі Атлетік вдома приймав Реал Сосьєдад. Гості здобули мінімальну перемогу – єдиним голом відзначився Беньят Турр'єнтес.
Кубок Іспанії з футболу1/2 фіналу, 11 лютого
Атлетік Більбао – Реал Сосьєдад 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 62 Турр'єнтес
Зазначимо, що між командами відбудеться ще матч-відповідь 4 березня. В іншому ж півфіналі зустрінуться Барселона й Атлетіко Мадрид.
Нагадаємо, що чинним переможцем Кубка Іспанії є саме каталонці. Вони у фіналі здолали Реал.