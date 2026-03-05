Реал Сосьєдад знову переміг Атлетик та став другим фіналістом Кубку Короля

У середу, 4 березня, визначився другий фіналіст Кубку Короля з футболу.

Реал Сосьєдад вдруге поспіль мінімально обіграв Атлетик Більбао 1:0 у півфінальному раунді турніру. Єдиний гол наприкінці зустрічі з 11 метрів забив Мікель Оярсабаль.

Кубок Іспанії – Півфінал

4 березня

Реал Сосьєдад – Атлетик Більбао 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 87 Оярсабаль (п)

Нагадаємо, що 3 березня мадридське Атлетико програло Барселоні 0:3, але вийшло до фіналу кубкового турніру завдяки перемозі у першому матчі 4:0.