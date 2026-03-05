Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Реал Сосьєдад знову переміг Атлетик та став другим фіналістом Кубку Короля

Софія Кулай — 5 березня 2026, 00:00
Реал Сосьєдад знову переміг Атлетик та став другим фіналістом Кубку Короля
Кубок Короля
Getty Images

У середу, 4 березня, визначився другий фіналіст Кубку Короля з футболу.

Реал Сосьєдад вдруге поспіль мінімально обіграв Атлетик Більбао 1:0 у півфінальному раунді турніру. Єдиний гол наприкінці зустрічі з 11 метрів забив Мікель Оярсабаль.

Кубок Іспанії – Півфінал
4 березня

Реал Сосьєдад – Атлетик Більбао 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 87 Оярсабаль (п)

Нагадаємо, що 3 березня мадридське Атлетико програло Барселоні 0:3, але вийшло до фіналу кубкового турніру завдяки перемозі у першому матчі 4:0.

Читайте також :
Грізманн може зірвати трансфер у клуб МЛС через вихід Атлетико у фінал Кубку Короля – ЗМІ
Атлетік Кубок Іспанії Реал Сосьєдад

Атлетік

Реал Сосьєдад здолав Атлетік у першому півфінальному матчі Кубка Іспанії
Айнтрахт приїде до Лондона, Ліон прийме Манчестер Юнайтед у межах 1/4 фіналу Ліги Європи
Одна сім'я – дві збірні: як брати Вільямси поєднали Гану з Країною Басків
Я розчарований у собі: зірковий одноклубник Довбика попросив вибачення перед Ромою
Вилучення Хуммельса на 11 хвилині: огляд гри Атлетик – Рома

Останні новини