Атлетико здобув вольову перемогу над Алавесом у матчі 14 туру Ла Ліги

У суботу, 23 листопада, іспанська Ла Ліга підготувала п'ять матчів 14-го туру.

У першій зустрічі ігрового дня Валенсія на своєму полі переграла Бетіс, після чого Атлетико з труднощами здобув вольову перемогу над Алавесом.

Пізніше Жирона прийматиме Еспаньйол (Віктор Циганков почне гру з лави запасних), Лас-Пальмас зіграє з Мальоркою, а Барселона завітає у Віго до місцевої Сельти.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

14 тур, 23 листопада

Валенсія – Бетіс 4:2 (1:1)

Голи: 1:0 – Таррега 8, 1:1 – Дуро 14 (автогол), 2:1 – Дуро 50, 3:1 – Дуро 53, 4:1 – Лопес 56, 4:2 – Авіла 66.

Атлетико – Алавес 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – Гуріді 7 (пенальті), 1:1 – Грізманн 76 (пенальті), 2:1 Серлот 86.

19:30 Жирона – Еспаньйол

19:30 Лас-Пальмас – Мальорка

22:00 Сельта – Барселона

Раніше з'явилася інформація, що Тібо Куртуа потрапив до заявки Реала на гру з Леганесом. А це означає, що шанси Андрія Луніна зіграти у цьому матчі значно впали.