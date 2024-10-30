Шахтар прийматиме Зорю, Полісся зіграє з Кривбасом в 1/8 Кубку України
Сьогодні, 30 жовтня, відбудеться 7 матчів Кубку України з футболу сезону-2024/2025.
Зокрема, лідер чемпіонату Динамо Київ завітає в гості до полтавської Ворскли. Полісся зустрінеться з Кривбасом, а донецький Шахтар прийматиме у Львові луганську Зорю.
Кубок України з футболу
1/8 фіналу, 30 жовтня
12:00. Пробій (Городенка) — Буковина (Чернівці)
13:00. ЮКСА (Тарасівка) — Олександрія
15:30. Полісся (Житомир) — Кривбас (Кривий Ріг)
15:30. Ворскла (Полтава) — Динамо (Київ)
18:00. Верес (Рівне) — Оболонь (Київ)
18:00. Вікторія (Суми) — ЛНЗ (Черкаси)
18:00. Шахтар (Донецьк) — Зоря (Луганськ)
Напередодн Рух мінімально переміг Карпати та став першим чвертьфіналістом Кубку України-2024/25.