Шахтар прийматиме Зорю, Полісся зіграє з Кривбасом в 1/8 Кубку України

Сьогодні, 30 жовтня, відбудеться 7 матчів Кубку України з футболу сезону-2024/2025.

Зокрема, лідер чемпіонату Динамо Київ завітає в гості до полтавської Ворскли. Полісся зустрінеться з Кривбасом, а донецький Шахтар прийматиме у Львові луганську Зорю.

Кубок України з футболу

1/8 фіналу, 30 жовтня

12:00. Пробій (Городенка) — Буковина (Чернівці)

13:00. ЮКСА (Тарасівка) — Олександрія

15:30. Полісся (Житомир) — Кривбас (Кривий Ріг)

15:30. Ворскла (Полтава) — Динамо (Київ)

18:00. Верес (Рівне) — Оболонь (Київ)

18:00. Вікторія (Суми) — ЛНЗ (Черкаси)

18:00. Шахтар (Донецьк) — Зоря (Луганськ)

Напередодн Рух мінімально переміг Карпати та став першим чвертьфіналістом Кубку України-2024/25.