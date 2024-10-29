Шахтар – Зоря: де дивитися матч Кубку України

Шахтар прийматиме Зорю в межах 1/8 фіналу Кубку України з футболу сезону-2024/2025.

Поєдинок відбудеться в середу, 30 жовтня, на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Нагадаємо, що Шахтар є 14-разовим переможцем Кубку України. Востаннє "гірники" здобували трофей минулого сезону.

Зоря протягом своєї кар'єри двічі ставала фіналістом турніру, у сезоні-2015/2016 та 2020/2021.