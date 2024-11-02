Боруссія Д зіграє з Лейпцигом, Баварія прийме Уніон, Айнтрахт проти Бохума: розклад матчів Бундесліги
Бундесліга
Сьогодні, 2 листопада, відбудуться 6 матчів 9 туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.
У центральному матчі туру зійдуться дортмундська Боруссія та РБ Лейпциг. "Червоні бики" підходять до цієї гри у статусі одного з лідерів чемпіонату (в них рівна кількість очок з Баварією – по 20), тоді як "джмелі" йдуть лише на 8 сходинці.
Баварія буде сподіватися, що Лейпциг втратить очки, адже в разі домашньої перемоги над Уніоном "рекордмайстр" вийде на чисте перше місце.
Розклад матчів Бундесліги на 2 листопада
- 16:30 Айнтрахт – Бохум
- 16:30 Баварія – Уніон Берлін
- 16:30 Вольфсбург – Аугсбург
- 16:30 Гольштайн Кіль – Гайденгайм
- 16:30 Гоффенгайм – Санкт-Паулі
- 19:30 Боруссія Дортмунд – РБ Лейпциг
Нагадаємо, напередодні відбувся стартовий матч 9 туру, в якому чинний чемпіон та срібний призер розписали нульову нічию.