Баєр не зміг перемогти Штутгарт у стартовому матчі 9 туру Бундесліги

Леверкузенський Баєр розписав мирову зі Штутгартом у матчі 9 туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 0:0.

Попри домінацію "фармацевтів" за кількістю та якістю моментів, реалізувати бодай один із них команді Хабі Алонсо так і не вдалося.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

9 тур, 1 листопада

Баєр – Штутгарт 0:0

Після 9 турів чинний чемпіон Німеччини Баєр посідає 3 сходинку в турнірній таблиці та має в активі 16 очок, а у Штутгарта 13 балів та 7 місце. Проте позиції команд можуть змінитися, адже тур лише розпочався.

Нагадаємо, у попередньому турі Баєр не зміг здолати Вердер, а Штутгарт мінімально здолав Гольштайн Кіль.