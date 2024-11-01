Баєр не зміг перемогти Штутгарт у стартовому матчі 9 туру Бундесліги
Леверкузенський Баєр розписав мирову зі Штутгартом у матчі 9 туру німецької Бундесліги сезону-2024/25.
Поєдинок завершився з рахунком 0:0.
Попри домінацію "фармацевтів" за кількістю та якістю моментів, реалізувати бодай один із них команді Хабі Алонсо так і не вдалося.
Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
9 тур, 1 листопада
Баєр – Штутгарт 0:0
Після 9 турів чинний чемпіон Німеччини Баєр посідає 3 сходинку в турнірній таблиці та має в активі 16 очок, а у Штутгарта 13 балів та 7 місце. Проте позиції команд можуть змінитися, адже тур лише розпочався.
Нагадаємо, у попередньому турі Баєр не зміг здолати Вердер, а Штутгарт мінімально здолав Гольштайн Кіль.