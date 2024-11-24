Ліверпуль відправиться в гості до аутсайдера, Аморім дебютує матчем з Іпсвічем у 12 турі АПЛ

Сьогодні, 24 листопада, відбудеться 2 матчі 12 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Лідер турнірної таблиці відправиться в гості до Саутгемптона. "Святі", навпаки, проводять провальний сезон, набравши за 11 поєдинків лише 4 очки.

Іпсвіч на власному полі зіграє з Манчестер Юнайтед і спробує зіпсувати дебют Рубену Аморіму на чолі "червоних дияволів".

Чемпіонат Англії – АПЛ

12 тур, 24 листопада

16:00 Саутгемптон – Ліверпуль

18:30 Іпсвіч – Манчестер Юнайтед

Напередодні Манчестер Сіті вдома розгромно поступився Тоттенгему. Жузеп Гвардіола вперше в кар'єрі програв 5 матчів поспіль.