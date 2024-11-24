Ліверпуль відправиться в гості до аутсайдера, Аморім дебютує матчем з Іпсвічем у 12 турі АПЛ
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Сьогодні, 24 листопада, відбудеться 2 матчі 12 туру Англійської Прем'єр-ліги.
Лідер турнірної таблиці відправиться в гості до Саутгемптона. "Святі", навпаки, проводять провальний сезон, набравши за 11 поєдинків лише 4 очки.
Іпсвіч на власному полі зіграє з Манчестер Юнайтед і спробує зіпсувати дебют Рубену Аморіму на чолі "червоних дияволів".
Чемпіонат Англії – АПЛ
12 тур, 24 листопада
16:00 Саутгемптон – Ліверпуль
18:30 Іпсвіч – Манчестер Юнайтед
Напередодні Манчестер Сіті вдома розгромно поступився Тоттенгему. Жузеп Гвардіола вперше в кар'єрі програв 5 матчів поспіль.