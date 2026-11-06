Каррік повідомив подробиці травми Балеби

Головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік повідомив подробиці травми Карлоса Балеби.

Слова фахівця передає пресслужба "дияволів".

У 22-річного опорника підтвердилось ушкодження підколінного сухожилля – його відновлення триватиме декілька тижнів.

Балеба гарантовано пропустить матч з Астон Віллою та буде відсутнім на тренуваннях під час міжнародної перерви.

Карлос Балеба приєднався до МЮ влітку з Брайтона за 70 млн фунтів. Цього сезону він зіграв лише шість матчів у всіх турнірах – до цього футболіст мав проблеми зі щиколоткою.

Нагадаємо, травму хавбек отримав у матчі проти Роми в Лізі чемпіонів, який завершився вольовою перемогою Манчестер Юнайтед.