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Каррік повідомив подробиці травми Балеби

Володимир Максименко — 6 листопада 2026, 16:50
Карлос Балеба
Карлос Балеба
Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік повідомив подробиці травми Карлоса Балеби.

Слова фахівця передає пресслужба "дияволів".

У 22-річного опорника підтвердилось ушкодження підколінного сухожилля – його відновлення триватиме декілька тижнів.

Балеба гарантовано пропустить матч з Астон Віллою та буде відсутнім на тренуваннях під час міжнародної перерви. 

Карлос Балеба приєднався до МЮ влітку з Брайтона за 70 млн фунтів. Цього сезону він зіграв лише шість матчів у всіх турнірах – до цього футболіст мав проблеми зі щиколоткою.

Нагадаємо, травму хавбек отримав у матчі проти Роми в Лізі чемпіонів, який завершився вольовою перемогою Манчестер Юнайтед.

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