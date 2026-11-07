Лідс несподівано переграв Тоттенгем у 10 турі АПЛ

У суботу, 7 листопада, 10 тур чемпіонату Англії продовжився низкою матчів.

Так, ігровий день розпочався з несподіваної перемоги Лідса над Тоттенгемом вдома – "шпори" більше атакували, але й господарі поля відповідали гостро. У підсумку, Окафор наприкінці другого тайму підхопив м'яч у карному майданчику та розстріляв ворота Кінскі – 1:0.

Чемпіонат Англії – АПЛ

10 тур, 7 листопада

Лідс – Тоттенгем 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Окафор, 79

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В інших матчах ігрового дня лондонський Арсенал вдома прийматиме Галл Сіті, Фулгем зустрінеться із Ньюкаслом, а Манчестер Сіті поїде в гості до Ноттінгем Форест.

Нагадаємо, напередодні 10 тур АПЛ відкрився перемогою вольовою Евертона над Ковентрі.