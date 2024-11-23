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Гвардіола вперше у кар'єрі програв п'ять матчів поспіль

Олексій Погорелов — 23 листопада 2024, 21:55
Гвардіола вперше у кар'єрі програв п'ять матчів поспіль
Жузеп Гвардіола
ESPN

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола став володарем неприємного антирекорду.

Про це повідомляє ESPN.

"Містяни" в межах 12 туру Англійської Прем'єр-ліги на своєму полі були розгромлені Тоттенгемом з рахунком 0:4.

Ця поразка стала для Сіті та Гвардіоли п'ятою поспіль, що стало новим антирекордом для іспанського фахівця, адже він ніколи в своїй кар'єрі не програвав п'ять матчів поспіль.

До цього Манчестер Сіті встиг програти тому ж Тоттенгему (1:2) у Кубку Ліги, Борнмуту (1:2) та Брайтону (1:2) в АПЛ, а також Спортингу (1:4) в Лізі чемпіонів.

Далі команда Гвардіоли зіграє вдома з Феєнордом у Лізі чемпіонів, після чого вони поїдуть у гості до Ліверпуля.

Жузеп Гвардіола Манчестер Сіті

Манчестер Сіті

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