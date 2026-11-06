Ексфутболіст Ліверпуля та збірної Англії оголосив про завершення кар'єри

Колишній захисник Ліверпуля, Лестера та низки інших клубів Конор Коуді оголосив про завершення кар'єри.

Про це 33-річний англієць повідомив у своїх соцмережах.

"Жив у мрії. Вічно вдячний, дякую", – написав під прощавальним відео Коуді.

Центрбек розпочинав кар'єру в Ліверпулі, вихованцем якого він є, але не зміг закріпитись у стані "червоних", зігравши за рідний клуб лише один матч.

З 2015 по 2023 рік Коуді був гравцем Вулвергемптона, зігравши за вовків 273 матчі. Згодом в його кар'єрі були Лестер, Евертон та Рексем.

Останнім клубом Коуді був Чарльтон, за який він виступав на правах оренди.

Також в активі футболіста 10 матчів у складі збірної Англії, у яких він забив два голи.

Раніше про завершення кар'єри оголосив ексворотар лондонського Арсенала та Наполі.