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Арсенал Зінченка завітає в гості до Манчестер Сіті в 5 турі АПЛ

Станіслав Лисак — 22 вересня, 07:57
Арсенал Зінченка завітає в гості до Манчестер Сіті в 5 турі АПЛ

Сьогодні, 22 вересня, відбудеться два матчі в межах Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Зокрема, Арсенал, за який виступає український футболіст Олександр Зінченко, зіграє з Манчестер Сіті, а Брайтон прийматиме Ноттінгем Форест.

Чемпіонат Англії – АПЛ-2024/25
5 тур, 22 вересня

16:00. Брайтон – Ноттінгем

18:30. Манчестер Сіті – Арсенал

Після чотирьох турів АПЛ підопічні Жузепа Гвардіоли очолюють турнірну таблицю, вигравши 4 матча з 4. Арсенал наразі п'ятий, маючи в активі 10 очок після 4 ігор.

Напередодні Челсі обіграв на виїзді Вест Гем. Український вінгер Михайло Мудрик матч провів на лаві запасних.

Борнмут на виїзді поступився Ліверпулю. Український оборонець Ілля Забарний відіграв повний матч. Також розпочав у стартовому складі зустріч з Тоттенгемом півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк та відіграв 63 хвилини у грі.

Евертон здобув перші очки у сезоні в матчі проти Лестера. Віталій Миколенко залишився поза заявкою на цю гру "ірисок".

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Чемпіонат Англії, АПЛ

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