19-річний український воротар дебютує в Лізі чемпіонів у матчі проти Арсенала
19-річний український воротар празької Славії Назар Домчак дебютує у Лізі чемпіонів, потрапивши до стартового складу матчу 4-го туру загального етапу проти лондонського Арсенала.
Про це повідомляє пресслужба чеського клубу.
Стартовий склад Славії: Домчак, Зіма, Влчек, Голеш, Моузес, Саділек, Новак, Айосі, Кубяк, Штурм, Мубарак.
Сам поєдинок відбудеться цієї середи, 4 листопада, о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, що Домчак наприкінці травня поточного року перейшов у Славію зі львівських Карпат за 5 мільйонів євро. Дебютував у складі першої команди в матчі 1/16 фіналу Кубку Чехії проти Варнсдорфа (5:1).
Загалом відіграв у складі першої команди празького колективу 4 поєдинки. Напередодні українець провів свій перший виступ у чемпіонаті Чехії, вийшовши у стартовому складі на матч 12-го туру проти Млади з Болеслава (1:1).
Додамо, що на рахунку Домчака 10 матчів за юнацьку збірну України U-19.