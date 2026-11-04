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19-річний український воротар дебютує в Лізі чемпіонів у матчі проти Арсенала

Микола Літвінов — 4 листопада 2026, 21:13
19-річний український воротар дебютує в Лізі чемпіонів у матчі проти Арсенала
Назар Домчак
ФК Славія Прага

19-річний український воротар празької Славії Назар Домчак дебютує у Лізі чемпіонів, потрапивши до стартового складу матчу 4-го туру загального етапу проти лондонського Арсенала.

Про це повідомляє пресслужба чеського клубу.

Стартовий склад Славії: Домчак, Зіма, Влчек, Голеш, Моузес, Саділек, Новак, Айосі, Кубяк, Штурм, Мубарак.

Сам поєдинок відбудеться цієї середи, 4 листопада, о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Домчак наприкінці травня поточного року перейшов у Славію зі львівських Карпат за 5 мільйонів євро. Дебютував у складі першої команди в матчі 1/16 фіналу Кубку Чехії проти Варнсдорфа (5:1).

Загалом відіграв у складі першої команди празького колективу 4 поєдинки. Напередодні українець провів свій перший виступ у чемпіонаті Чехії, вийшовши у стартовому складі на матч 12-го туру проти Млади з Болеслава (1:1).

Додамо, що на рахунку Домчака 10 матчів за юнацьку збірну України U-19.

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