19-річний український воротар дебютує в Лізі чемпіонів у матчі проти Арсенала

19-річний український воротар празької Славії Назар Домчак дебютує у Лізі чемпіонів, потрапивши до стартового складу матчу 4-го туру загального етапу проти лондонського Арсенала.

Про це повідомляє пресслужба чеського клубу.

Стартовий склад Славії: Домчак, Зіма, Влчек, Голеш, Моузес, Саділек, Новак, Айосі, Кубяк, Штурм, Мубарак.

👥 Slávistická 𝐗𝐈 pro zápas s Arsenalem #sksars ©️ Tomáš Holeš v obraně 🇵🇱 Nowak a Kubiak od začátku 🪽 Ayaosi a Šturm na křídlech 🏥 Ze zdravotních důvodů chybí Piták, Ouanda, Isife a Schranz 📰 https://t.co/OsFj9HT5bQ https://t.co/x0XyCTdx1k — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) November 4, 2026

Сам поєдинок відбудеться цієї середи, 4 листопада, о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Домчак наприкінці травня поточного року перейшов у Славію зі львівських Карпат за 5 мільйонів євро. Дебютував у складі першої команди в матчі 1/16 фіналу Кубку Чехії проти Варнсдорфа (5:1).

Загалом відіграв у складі першої команди празького колективу 4 поєдинки. Напередодні українець провів свій перший виступ у чемпіонаті Чехії, вийшовши у стартовому складі на матч 12-го туру проти Млади з Болеслава (1:1).

Додамо, що на рахунку Домчака 10 матчів за юнацьку збірну України U-19.